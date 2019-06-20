نسرين طافش تطرح (نجمة قطبية) باللهجة الجزائرية

أعلنت الفنانة نسرين طافش، عبر حسابها الشخصي على (انستجرام)، عن طرح أغنية جديدة بعنوان (نجمة قطبية) من ألبومها الجديد (الحلوة)، وسيكون اليوم الخميس 20 يونيو هو موعد طرح الأغنية التي تغنيها باللهجة الخليجية عبر (يوتيوب).

وعلقت نسرين طافش على بوستر أغنيتها الجديدة، قائلة: (نجمة قطبية الأغنية الجديدة من البوم الحلوة باللهجة الجزائرية .. غدا الساعة الرابعة على قناتي الرسمية في اليوتيوب الرابط بالبايو ولا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة لتوصلكون الاغاني اول باول).

وكانت نسرين طافش، قد طرحت أول أغنية فى ألبومها، وهى الأغنية الرئيسية، بعنوان (الحلوة)، وهى من كلمات مصطفى حسين وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب.