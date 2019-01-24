من أجواء العرض الخاص لفيلم "نادي الرجال السري"

ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش يوم امس في مقطع فيديو منقول من أجواء العرض الأول لفيلم كريم عبد العزيز الجديد "نادي الرجال السري" والذي يعود به للسينما بعد غياب 5 سنوات.

وبعد انتهاء العرض سارعت الفنانة نسرين طافش لتهنئة كريم عبد العزيز ومن ثم قامت باحتضانه لمدة طويلة، مما دفع البعض للتأكد من أن العلاقة فيما بينهما هي علاقة ود وصداقة قوية، ومن ثم احتضنت وقبلت زميلتها غادة عادل.

وكان بعض روّاد مواقع التواصل قد تعاملوا مع الفيديو بطرافة، وقالوا أن نسرين طافش عانقت كريم عبد العزيز بقوة وأن نظراتها غير بريئة أبدًا وعلى ما يبدو أنها تخطط للزواج منه وخطفه من زوجته بحسب تعبير البعض.

الجدير ذكره أن الفيلم من بطولة عدد من نجوم الفن في مصر ومن بينهم: "ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، دينا فؤاد، غادة عادل، كريم عبد العزيز، وللمرة الأولى نسرين طافش، ومن المقرر أن يبدأ العرض بالتزامن مع موسم عيد الفطر لعام 2019.