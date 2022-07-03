نسرين طافش تعلن ارتباطها.. والكشف عن هوية وجنسية العريس

أعلنت الفنانة السورية من أصول فلسطينية نسرين طافش بشكل مفاجئ عن ارتباطها بشكل رسمي، من خلال نشر صورة تكشف عن ارتدائها خاتم الزواج ممسكة بصورة رجل يرتدي الخاتم

نسرين طافش تعلن ارتباطها رسميًا

أعلنت الفنانة السورية عن ارتباطها بنشر صورة وكتبت معلقة عليها: "ما جمعه الله، اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدي دائماً وأبداً"

وأثار هذا الخبر ضجة كبيرة بين الجمهور الذي بدأ يتساءل عن هوية العريس فيما راح عدد كبير منهم للتحليل والربط بين العديد من الأشخاص وبين الفنانة السورية

واتضح لاحقًا ان العريس مصري الجنسية وهو مدرب اليوغا الخاص بها ويدعى "أشرف"، وانهالت التعليقات من قبل الجمهور والتي هنات الفنانة السورية على هذا الارتباط

يُشار إلى ان نسرين طافش تقيم حاليًا في مصر، وكانت في السنوات الأخيرة قد شاركت في عدد من الاعمال الدرامية المصرية المنوعة، وتحظى نسرين طافش بشهرة واسعة عربيًا

وشاركت الفنانة السورية من أصول فلسطينية في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل جوقة عزيزة إلى جانب الفنان سلوم حداد ونخبة من نجوم سوريا وهو العمل الذي حظي بالعديد من التعليقات المتضاربة ما بين الاشادة وما بين الانتقاد الشديد

كما صورت الفنانة السورية مشاهدها في الفيلم المصري "في القلب" إلى جانب الفنان خالد سليم ولم يعرض الفيلم حتى الآن

أبرز أعمال نسرين طافش في مصر:

ختم النمر

المداح

الوجه الآخر

نادي الرجال السري



