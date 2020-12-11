نسرين طافش تفتح النار على صناع لقاح كورونا: (فئران تجارب!!)

هاجمت الفنانة السورية، نسرين طافش، صنّاع لقاح (كورونا) عبر مجموعة من التغريدات، وبدأتها بالقول بشكل أقرب للسخرية: (وفاة ستة أشخاص تم تطعيمهم بلقاح (كورونا). وللتعتيم على الموضوع قال أربعة منهم أنهم أخذو لقاحاً وهمياً، فهل أصبحنا فئران تجارب؟)، حسب موقع دنيا الوطن.

وطالبت الأطباء تقديم دليل واضح على نجاعة اللقاح والتعريف بمكوناته حيث كتبت: (أتمنى من الأطباء المتحمسين للقاح كورونا والمسوقين له والمتعصبين له أن يقدموا بحثاً تفصيلياً عن مكونات اللقاح ويشرحوا بالأدلة والبراهين العلمية، لأن الموضوع بات مشبوهاًَ جداً وعليه ألف علامة استفهام).



وختمت سلسلة تغريداتها بتأكيد إيمانها بأهمية العلم بالقول: (أنا أؤمن بالعلم المبني على الأبحاث. طالما لا يوجد دليل موثوق وبيّنة موثوقة رأيناها، وبما أن أي لقاح يحتاج سنوات وليس أشهراً للتأكد من أنه آمن، فالموضوع غير مضمون النتائج ويحتمل التريث والتفكير على الأقل، إن لم نقل الرفض التام)



