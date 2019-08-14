نسرين طافش تقضي العيد برفقة عائبتها في الاهرامات (صور)

تتواجد الفنانة السورية نسرين طافش بصحبة عائلتها فى مصر لقضاء اجازة عيد الأضحى المبارك، حيث حرصت على زيارة العديد من الأماكن السياحية منها أهرامات الجيزة وخان الخليلي والحسين وغيرها من الأماكن الجذابة فى مصر، والتقطت العديد من الصور التذكارية لتوثيق هذه اللحظات، حسب اليوم السابع.

وقضت نسرين أسبوع من اجازتها فى الساحل الشمالى بصحبة عائلتها قبل حضورها الى القاهرة، حيث جاء ذلك ضمن جولتها الصيفية بالتجول فى أكثر من دولة لقضاء اجازتها وذلك منذ عيد الفطر الماضي وبعد عرض مسلسلها التاريخي الأخير (مقامات العشق).