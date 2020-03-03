نسرين طافش تنضم لـ(الوجه الآخر) أمام ماجد المصري

تعاقدت الفنانة نسرين طافش على بطولة مسلسل (الوجه الآخر) مع النجم ماجد المصري، وهو مسلسل مكون من 45 حلقة، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجي، ومن المفترض عرضه في شهر أغسطس/ آب المقبل.

ويعرض لطافش مسلسل (ختم النمر) والذي حقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، ونال إشادات كبيرة، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي.