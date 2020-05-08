نسرين طافش تنضم لمبادرة (صلاة من أجل الانسانية) لرفع وباء الكورونا

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، عن تضامنها مع مبادرة (صلاة من أجل الإنسانية)، التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وقالت الفنانة السورية، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع (إنستجرام): (يوم الخميس 14 مايو.. سوف أصلي أنا وعائلتي مع العالم أجمع.. سأصلي للإنسانية.. سأصلي ليرفع الله عنا وباء الكورونا بأفضل الاحتمالات بإذن الله.. اللهم تقبل اللهم استجب).

وكتبت نسرين طافش، فى تعليقها على مقطع الفيديو: (شاركونا الصلاة مع كل إخوتنا فى الإنسانية فى كل العالم من كل الأديان والطوائف والأعراق يوم الخميس الرابع عشر من مايو.. لمعلومات أكثر ادخل حساب اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية)، حسب موقع اليوم السابع.

و كانت (اللجنة العليا للأخوة الإنسانية) قد أطلقت نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد فى مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ اكتشافَ دواء يقضى عليه، وأن يُنقذ العالمَ من التبعاتِ الصحية والاقتصاديةِ والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.