نسرين طافش وشقيقتها تجتمعان في سوريا.. "أنت الروح لروح الكون"

عادت الفنانة السورية نسرين طافش إلى مسقط رأسها سورية، للاستمتاع بوقتها رفقة العائلة والأصدقاء وذلك بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها مدرب الطاقة شريف شرقاوي.

نسرين طافش في سوريا

وشاركت طافش عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" صور تجمعها بشقيقتها رانيا أثناء تناولهما الفطور معًا في أحد المطاعم، وعلَّقت باقتباس لجلال الدين الرومي: "أنت الروح لروح الكون واسمك المحبة".

واختارت طافش لظهورها إطلالة كاجوال مؤلفة من تيشيرت وردي اللون مُزيَّن بدوائر ذهبية نسَّقته ببنطلون دنيم أزرق، فيما انتعلت صندلًا أبيض، وأسدلت خصلات شعرها البني على جانبي كتفيها.

وقبل عدة أيام، تواجدت طافش في الأردن، إذ شاركت صورة للعلم الأردني أثناء تواجدها في المطار، وكتبت: "مرحبا للأردن".

ولم تكشف الفنانة عن أسباب تواجدها في الأردن، إذ اكتفت بالصورة دون ذكر تفاصيل أخرى.