نسليهان أتاغول تحتفل بعيد ميلادها الـ 30 .. وزوجها يتغزل بها

احتفلت النجمة التركية الشهيرة "نسليهان أتاغول" بعيد ميلادها الثلاثين يوم أمس الاثنين، حيث شاركت مجموعة من الصور الخاصة بالاحتفالات عبر حسابها الخاص عبر "انستغرام".

نسليهان اتاغول تحتفل بعيد ميلادها الـ 30 بطريقة غير عادية

شاركت النجمة التركية "نسليهان أتاغول" مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وكان من ضمنها مقطع فيديو نشرته نسليهان أتاغول وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ 30 وسط فريق عملها الجديد، والذي قام بالاحتفال بها خلال العمل والتصوير.

وظهرت نسليهان في مقطع الفيديو وهي تطفىء الشموع على كعكة عيد الميلاد التي أحضرها فريق عمل مسلسلها الجديد "في نهاية الليل"، بينما كان مكتوب عليها: "عيد ميلاد سعيد نسليهان".

فيما تركت الفنانة التركية تعليق بجانب مقطع الفيديو: "أنا سعيدة بجميع التهاني التي وصلتني بتلك المناسبة وأنا أرجو من الله أن يكون طريقي حرّ وانا محظوظة لوجود هذا الحب في حياتي".

قادير دوغلوا يحتفل بعيد ميلاد نسليهان

أما زوجها الفنان قادير دوغلو فقد احتفل بزوجته نسليهان من خلال نشر صورتين عبر حسابها الخاص على "انستغرام" كانت احداها صورة النجمة وهي تقف تحت شجرة ورود، وكتب تعليق بجانبها: "العاشق يفهم حبيبه وكل عصر جديد يأخذنا الى ايام جميلة وكلنا دائما على هذا النحو.. عيد ميلاد سعيد".