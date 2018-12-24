نسليهان أتاغول تدعم صديقتها بإطلالة بسيطة وابتسامة عريضة!

نسليهان أتاغول

قررت النجمة التركية الشابة نسليهان أتاغول دعم صديقتها المقربة في افتتاح متجرها الجديد في منطقة نيشانتاشي، حيث قاما أتاغول بالإشراف على أدق التفاصيل والتجهيزات داخل المتجر وذلك استعدادًا لحفل الافتتاح، ورصدت عدسات المصورين النجمة التركية خلال ارتدائها جبمسوت بسيط جدًا باللون الكحلي خلال تجهيزات حفل الافتتاح.

وبدت أتاغول بقمة الحماس والسعادة خلال عملها إذ التقط المصورين صورة لها والابتسامة مرسومة على وجهها وهي تقف على باب المتجر.

وكم المتوقع أن يتواجد في حفل الافتتاح عدد كبير من مشاهير تركيا بالإضافة للصحافة التركية، كما ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي خاص بالافتتاح.

يُشار إلى ان النجمة التركية نسليهان أناغول متزوجة من الفنان التركي قادير دوغلو، بعد قصة حب مميزة جمعتهما في كواليس مسلسل "فاتح حربية" عام 2013، واستمرت قصة الحب لسنوات حتى قرر الثنائي تتويجها بالزواج وأقاما حفل زفاف ضخم في عام 2016 حضره عدد كبير من نجوم الفن في تركيا.

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