مشهد استحمام نسليهان أتاغول في برومو Oh Belinda يحدث ضجة .. هل ظهرت عارية؟

عادت النجمة التركية الشهيرة "نسليهان أتاغول" من جديد للتألّق على الشاشة الرقمية "نيتفليكس"، وذلك بعد فشل مسلسلها التلفزيوني "على مشارف الليل" وتسببه بخسارة شركة زوجها للإنتاج، والذي أدّت بطولته رفقة زوجها قادير أوغلوا.

طرحت الشركة الرقمية "نيتفليكس" المقطع الفيديو الاعلاني الاول لفيلم Oh Belinda والذي ظهرت فيه النجمة التركية الشهيرة "نسليهان اتاغول" كبطلة للفيلم.

وأعلنت منصة نيتفليكس بأن الفيلم سيتم عرضه في 7 أبريل القادم لعام 2023 أي خلال فترة شهر رمضان المبارك، وسيكون مدّة الفيلم ما يقارب الساعة والنصف.

والفيلم هو مقتبس من فيلم تركي قديم يحمل نفس الاسم والذي عُرض خلال عام 1986، حيث عملت نسليهان على اعادة إنتاج الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم الى جانب النجمة التركية "نسليهان اتاغول" كل من سركان تشايوغلو ونجيب ميميلي، ميرال تشيتينكايا، بيريل بوزام وغيرهم من النجوم الأتراك.

في المقابل أثار مشهد الاستحمام في الإعلان الترويجي حالة من الجدل، حيث عبر البعض عن صدمتهم بسبب هذا الظهور، واتضح لاحقًا ان أتاغول ارتدت ملابس ضيقة جدًا باللون البيج "لون الجلد".

#AhBelinda Starring #NeslihanAtagül tells story of A young actress leads a perfect life until she agrees to shoot a commercial that turns her life upside down transporting into the world of her fictional character. Coming to Netflix on April 7thpic.twitter.com/wBxIEH22Ux