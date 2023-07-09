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نسليهان أتاغول وقادير دوغلو يحتفلان بعيد زواجهما بحميميّة .. قبل وأحضان

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 09 تمّوز / يوليو 2023 - 06:32
نسليهان اتاغول وقادير دوغلو
نسليهان اتاغول وقادير دوغلو

شاركت النجمة التركية الشهيرة "نسليهان أتاغول" جمهورها عبر حسابها الخاص في إنستغرام صور وفيديوهات جمعتها بزوجها الفنان قادير دوغلو احتفالًا بعيد زواجهما السابع.

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نسليهان أتاغول وقادير دوغلو يحتفلان بعيد زواجهما السابع
 

ظهرت الفنانة التركية وزوجها في الصور والفيديوهات التي شاركتهم عبر حسابها في إنستغرام وهما في غاية السعادة وبوضعيات حميمية مختلفة، حيث حرصا على تبادل القبل والأحضان تعبيرًا عن حبهما الكبير لبعضهما الذي استمر 7 سنوات تجاوزا خلالها الكثير من الصعاب والمشاكل.

واحتفلت نسليهان وقادير بهذه الطريقة بعيد زواجهما السابع حيث علّقت نسليهان على الصور التي نشرتها بقولها: "أنت أجمل هديّة قدمها لي الله".

شائعات انفصال نسليهان اتاغول وقادير دوغلو
 

خلال وقت سابق تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم التركي قادير دوغلو ظهر فيه وهو في أحد الأندية الليلية إلى جانب إحدى الفتيات حيث ظهر وهو يحتضنها ويرقص معها بانسجام تام.
 

وظهر قادير وهو يقترب من الفتاة بشكل حميمي ويقوم بتقبيلها مما أثار شائعات حول خيانته لزوحته نسليهان اتاغول وطالب الجمهور حينها نسليهان باتخاذ موقف حازم ضد قادير والانفصال عنه.
 

إلا ان المفاجأة كانت بظهور نسليهان إلى جانب زوجها وتكذيبها لجميع الاخبار، وتبريرها للفيديو بأن الفتاة هي من تقربت منه وتعمدت إثارة الجدل.

كلمات دالة:نسليهان أتاغولقادير دوغلوعلاقات المشاهيراحتفالات المشاهير

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