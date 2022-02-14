نسليهان اتاغول تنتقل لعالم البزنس.. وتستعدّ لإطلاق علامتها التجارية قريباً

تحاول النجمة التركية "نسليهان أتاغول" التركيز على أعمالها وتوسيع امبراطورية أعمالها هي وزوجها الفنان التركي قادير دوغلو بكافة الاشكال والمجالات.

نسليهان اتاغول تدخل عالم البزنس والاعمال

تستعدّ النجمة التركية "نسليهان أتاغول" الدخول إلى عالم البزنس والاعمال وذلك من خلال تلقّي تدريبات في المصانع والشركات لإنتاج العطور.

ويبدو واضحاً أن نسليهان اتاغول ستبدأ بإطلاق ماركة العطور الجديدة التي ربما ستحمل اسمها بعلامتها الجديدة وستتميّز عن غيرها بانها ستكون خالية من الكحول.

ولكن نسليهان لم تعطي أي تصريحات حول هذا الامر حيث انها تعمل بسريّة حتى لحظة اطلاق العلامة التجارية الخاصة بها للعطور لحين الانتهاء من الامر

نسليهان اتاغول تتمارس هواية غريبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال وقت سابق صورة لنسليهان اتاغول وهي تمارس هواية الرمي بالرصاص حيث كانت جديّة وتحاول التركيز بينما كان زوجها قادير دوغلو يقف خلفها من أجل أن يعلمها الطريقة.

وهذا الأمر اثار تساؤلات لدي الجمهور حول ما اذا كانت تحب الهواية فعلاً أم انها تتدرّب لعمل ما يتطلب منها استخدام السلاح لحالات الطوارئ

يُشار إلى ان نسليهان عانت منذ مدى من مرض في المعدة تسبب بانسحابها من مسلسل ابنة السفير لتحل بديلة عنها توبا بويكستون ولكن بشخصية جديدة وذلك بعد ان نصحها الاطباء باخذ قسط من الراحة حتى تحسن وضعها الصحي فيما شكك البعض بحقيقة انسحابها بسبب مرضها