هل تشارك نسليهان أتاغول في بطولة مسلسل صلاح الدين الأيوبي؟

تعرّض المسلسل التركي التاريخي"صلاح الدين الأيوبي" للتأجيل مرات عديدة، حيث تم تأجيل عرضه الى الصيف الحالي بعدما كان من المفترض ان يعرض في العام الماضي.

وبسبب هذا التأخير أعلن النجم التركي الشهير "إيلهان شان" عن انسحابه من دور البطولة، حيث أنه كان سيجسّد شخصية صلاح الدين الأيوبي، وبالرغم من تحضره للدور إلا أن التاجيل المستمر للعمل دفعه لاتخاذ قرار الانسحاب.

تغييرات على مسلسل صلاح الدين الأيوبي



بعد انسحاب النجم التركي "ايلهان شان"، أشارت العديد من المواقع أن دور البطولة انتقل إلى النجم "ابراهيم تشيكول" ليجسد شخصية صلاح الدين الأيوبي فيما لم يتم تأكيد هذا الخبر حتى اللحظة.





وتناقلت العديد من المصادر أنه تم عرض دور البطولة النسائية على الفنانة نسليهان أتاغول إلا أنها لم تعلن عن موافقتها حتى هذه اللحظة، وأشير إلى أنها قد ترفض الدور.

إلا أن قيام منتج العمل خلال اليومين الماضيين بمتابعة الفنانة نسليهان على حسابها في إنستغرام أثار العديد من التكهنات حول موافقتها المشاركة في دور البطولة.

وعبر الجمهور عن حماستهم الشديدة لمشاركة نسليهان في بطولة المسلسل، بالإضافة إلى شاركتها مع الفنانن ابراهيم تشيكول.

وعلى صعيد مختلف كانت الكثير من الشائعات قد انتشرت عن مشاكل بين نسليهان وزوجها قادير دوغلو بسبب خيانة الأخير لها بعد انتشار فيديو حميمي يجمعه مع فتاة في احد النوادي الليلية.