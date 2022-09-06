نصرة الحربي تتحدث عن غدر طليقها ومرورها بحالة اكتئاب

خرجت الممثلة والإعلامية السعودية نصرة الحربي لتكشف مرورها بحالة اكتئاب شديدة بعدما تعرَّضت للغدر من قبل أقرب الأشخاص لها، إذ اعتقد الكثيرون أنها تعني بذلك طليقها.

نصرة الحربي تتحدث عن غدر طليقها

شاركت نصرة الحربي متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو تتحدث فيه عن الأزمة التي عاشتها مع طليقها (زوجها الثاني)، وحالة الغدر التي تعرضت لها من قبله وقبل قبيلته، لافتةً إلى الطريقة التي ساعدتها على تجاوز الاكتئاب الذي عانت منه بسبب هذا الوضع.

وقالت: "الشيء اللي خلاني أتجاوز اشياء كثيرة، اللي خلاني اقوم من عز اكتئابي من عز صدمتي، أنا مريت بمرحلة صدمة لا تتخيلوها لأن بعد عشرة عمر صارت لي غدرة مش بس من الشخص لكن كمان من قبيلته، فمريت بظروف صعبة، لكن كنت أشوف طفل قدامي جميل كدة أربع شهور فكنت اقول ما في شيء في الدنيا يستحق أو يستاههل أنا عندي روح مهم أوي أني أحفر في الصخر علشانها".

وعلى صعيد آخر، أوضحت أن علاقتها بزوجها الأول علاقة طيبة وفيها الكثير من الود والاحترام، كما أنهما يتحادثان ويتناقشان في أمور كثيرة منها تربية ابنهما.

يذكر أن نصرة الحربي تزوَّجت المرة الأولى من عبدالله الحربي وذلك عام 2006، لكنهما انفصلا عام 2013. ثم تزوَّجت من رجال الأعمال السعودي عبدالله الخياط عام 2018، الذي تركت من أجله المجال الإعلامي والتمثيل لترتدي بعدها الحجاب والنقاب.

نصرة الحربي تخلع الحجاب

ويبدو واضحًا أن قرار خلع الحربي الحجاب والنقاب جاء كرد فعل على انفصالها، رغم تأكيدها أن اتخاذها ذلك القرار لا علاقة له بطليقها الذي انفصلت عنه قبل عامين.

وكشفت نصرة الحربي بالصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" عن السبب الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار والتراجع عن ارتداء الحجاب والنقاب بعد التزامها لأشهر عدة.

وقالت نصرة: "أنا إنسانة غير محجبة بالواقع لكن كنت ألبسه بسناب شات عشان لا أستفز الرأي العام ويهمني إني احترم الناس التي تتابعني لكن من فترة والتعليقات فيها تنمر وتطفل على قراراتي الشخصية".

وخلال تصويرها مقاطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، قررت نصرة الرد على إحدى المتابعات التي استفزتها برسالة جاء فيها: "نفهم من الفيديو إنك بكرة بتخلعي الحجاب"، لترد عليها: "ليه من بكرة .. من اليوم"، ثم بدأت بخلعه أمام المتابعين.

نصرة الحربي ترتدي الحجاب

وأعلنت نصرة الحربي ارتداءها للحجاب والنقاب عام 2019، إذ أطلت على متابعيها بشكلٍ ملتزم لتكشف فيه السبب عن اتخاذها قرار الالتزام.

وقالت حينها: "صرت إنسانة من أحسن لأحسن تحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ما جاني الكثير الحمد لله.. الله يحفظ لي أهلي وأسرتي وزوجي وعيالي ويخلينا يا رب ويبعد عنا كل عين".

واعتزلت نصرة الأضواء وحذفت كل صورها عن مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها لن تظهر أمام الكاميرات، بعد زوجها من عبدالله الخياط.