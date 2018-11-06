نور الزين وملحم زين من فيديو كليب "الله عليك"

حقّقت الأغنية الجديدة للنجمين ملحم زين ونور الزين رقمًا قياسيًا في اليوم الأول فقط من طرحها على موقع يوتيوب، وحتى الآن وصلت إلى ما يقارب النصف مليون مشاهدة ولا زالت في تزايد مستمر، وهي أغنية باللهجة العراقية بعنوان "الله عليك".

وكتب كلمات هذا الديو المميّز الشاعر رامي العبودي، ولحّنها الفنّان نور الزين، وأشرف على التوزيع الموسيقي حسام الدين، وأضاف صوت ملحم زين ونور الزين جمالية كبيرة لهذا العمل الفنّي، حيث أنه مزيج جديد بين صوتين من أجمل الأصوات في الوطن العربي ولم يكن يخطر في بال أحد أن يجتمعا في عمل غنائي موحّد، لذا لاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.

الجدير بالذكر، أن الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث ظهر فيها كل من ملحم زين ونور الزين لأول مرة خلف الكاميرا، وهي من إخراج سلطان ورأفت البدر.