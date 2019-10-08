نضال الأحمدية تشعل فتيل خلاف جديد مع أصالة نصري!

يبدو أن الخلاف بين الكاتبة اللبنانية نضال الأحمدية مع المطربة أصالة سيشتعل من جديد، وذلك بعدما نشرت نضال الأحمدية فيديو لها عبر حسابها على موقع (إنستجرام) مؤخراً هاجمت فيه أصالة بشكل كبير، حيث اتهمتها فيه بأنها استعانت بهاكر من أجل إغلاق حسابها، و هو الامر الذي لن تسكت عنه.

وما أن نشرت نضال الفيديو حتى انهالت التعليقات عليها ما بين فريقين انقسما في ردود فعلهم، فمنهم من رأى أن الأمر لا يعد سوى حلقة جديدة من حلقات هجوم من الكاتبة الصحفية نضال على أصالة من خلال اتهامات تطلقها بلا دليل، معتبرين ذلك راجعاً إلى أزمات خاصة بها معها، بينما تضامن عدد آخر مع هجوم نضال على أصالة، حسب اليوم السابع.