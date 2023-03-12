نضال الأحمدية تصف فيديو أصالة مع زوجها بـ"منتهى الفسق".. وراغب علامة طلب منها ضربها

هاجمت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية الفنانة السورية أصالة نصري خلال حلولها ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين.

نضال الأحمدية تهاجم أصالة

وأوضحت الأحمدية إلى أنها في بادئ الأمر دافعت عن أصالة بعد تعرضت للهجوم والانتقاد بعد ظهورها في برنامج المواهب "سعودي آيدول" عقب يومين على حدوث واقعة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، مًشيرةً إلى أنها طلبت من زملائها إيقاف هجومهم عليها.

إلَّا أن أكثر ما استفزها وأثار استيائها، ظهور أصالة رفقة زوجها الملحن العراقي فائق حسن في عيد الحب بفيديو رومانسي، حيث أشارت إلى أن إخراج أصالة لسانها في نهاية الفيديو تتضمن إيحاءات جنسية، ووصفت حركها بـ"الفسق والدعارة".

وتابعت الأحمدية كلامها: "كان فيكي تحتفلي بعيد الحب في غرفة نومك في الصالون تسكروا نايت كلب وتسهروا، مش تصوروه وتطلعوا فيه".

وحينما سألها ياسين علي بشأن وصفها أصالة بـ"الكلبة"، شددت الأحمدية إلى أنها لم تصفها بـ"الكلبة" بل قالت "إلي الشرف كون كلبة ولا أكون أصالة نصري".

أصالة تشتري ملابسها من البالة

وأكَّدت الأحمدية إلى أن الفنانة السورية تشتري ملابسها من البالة حين سفرها على الدول الأوروبية، ففي إحدى المرات قدمت لها أصالة هدية عبارة عن بلوزة بقيمة 6 يورو فقط.

راغب علامة طلب منها ضرب أصالة

واستذكرت الأحمدية موقف غريب وقع لها خلال تواجدها في حفل عشاء أقامته الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، ففي ذلك الوقت كانت مصابة بكسر في ذراعها، وأثناء جلوسها إلى جانب الفنان راغب علامة، حضرت أصالة الحفل، وما كان من الأخير إلَّا أن تحداها للوقوف والتوجه لضرب أصالة، كما توعدت به سابقًا في إحدى اللقاءات، إلَّا أنها أشارت إلى يدها المسكورة.

وأوضحت أنها تعلم الكثير من الأسرار عن أصالة لا يعلمها غيرها، حيث كانت متأكدة من تعاطيها المخدرات قبل أن تخرج نتيجتها إيجابيًا حينما ألقي القبض عليها بتهمة تهريب المخدرات.



