نضال الأحمدية

قررت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أن تتخذ موقفًا مغايرًا تجاه أزمة الفنانة المصرية هالة صدقي، والتي تعرضت لهجوم شرس في الفترة الماضية، عقب انتشار فيديو لها من موقع تصوير لإحدى أعمالها، وصفت من خلاله الكادر الموجود معها "بالجرابيع".

ونشرت ”الأحمدية“، مقطع فيديو، عبر حسابها على ”إنستغرام“، قالت فيه: ”يعني هالفيديو اللي نزل وكذبت هالة صدقي أنه ما صوتها.. بدي أقلك أستاذة هالة يا ريته كان صوتك.. واللي قال هالكلام مش غلطان أبدًا.. على شو أنتي عم بتكذبي هالكلام، على الأقل هالكلام بينقل الواقع، وإحنا بالعمر اللي عشناه ما عشنا أسوأ من هيك.. مش بس في الوسط الفني بل بكل الأوساط.. أوسخ من هيك ما فيه“.

الجدير ذكره، أن هالة صدقي علقت فورًا على الأمر من خلال حسابها على موقع إنستغرام، وأكدت أنه تم اختراق حسابها وأن الفيديو مفبرك وليس له أساس من الصحة، وكتبت: " تم التوصل للي فبرك الفيديو وهو مونتير فاشل هاجر لأمريكا، ويشاركه ابن عمته ويعمل بالمجاري بأمريكا".

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