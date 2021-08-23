نضال الشافعي يتعرض لانفجار القولون.. وقد تكون هذه الأسباب!

نُقل الفنان المصري نضال الشافعي إلى المشفى عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة خضع على إثرها لعملية جراحية.

وحول تفاصيل الحادثة، أشارت زوجة نضال الشافعي أن زوجها شعر بغضب شديد وكان في حالة هيجان بعد تعرضه لعدم مصداقية في فيلمه الجديد "ميني بار" من ناحية حقوقه المادية ومواعيد التصوير وحجم الدور؛ ما دفعه للانصراف من موقع التصوير بغضب، رغم أنه إنسان محترم ولا يحب الانفعال.





وأضافت أن بعد مغادرة زوجها موقع التصوير حدث شيء غريب في القولون أشبه ما يكون بالانفجار، وحينما خضع لعدة فحوصات وصور أشعة تبيَّن أن القولون انفجر لديه وحدث ثقب، لذا كان من الضروري خضوعه لعملية جرحية صباح يوم أمس الأحد، واستأصل الأطباء جزء من القولون.

وطمأنت زوجة الفنان جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، وأكَّدت أن حالته مستقرة وفي تحسن ملحوظ.

أسباب انفجار القولون

ومن أبرز أسباب انفجار القولون الإصابة بجيوب فى القولون أوتقرحات مزمنة في جدار القولون أو الإصابة بانسداد الامعاء، ومن المستبعد أن يحدث ذلك بسبب ضغوط العمل.

وقد يحدث الانفجار بسبب حدوث إلتهابات فى الغشاء البريتونى فى البطن وشعور المريض بتوقف حركة الأمعاء وألم قوى فى البطن والأمعاء والشعور بالرغبة فى التقيؤ نتيجة توقف حركة الأمعاء.بالإضافة إلى عدم قيام الجهاز الهضمى بعمله بشكل طبيعي نتيجة وقوع إنسداد مفاجىء للأمعاء ما يؤدي إلى إضعاف حركة الأمعاء وعدم مرور الأطعمة والسوائل بشكل طبيعى

فضلًا عن انسداد الأمعاء، قد يكون سبب الانفجار وجود التصاقات فى القولون والتى غالبا ما تحدث بعد العمليات الجراحية لاستئصال جزء من القولون .