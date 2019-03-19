نضال الشافعي

كشف الفنان المصري نضال الشافعي، عن أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يستعد لطرح فيلمه الجديد "ضغط عالي"، بداية الشهر المقبل.

وقال الشافعي في لقاء خاص مع "البوابة"، إن الفيلم ينتمي إلى الكوميديا، معربًا عن أسفه للجمهور لغيابه طوال الفترة الماضية عن تقديم الكوميديا والتركيز على الأكشن والدراما.

ومن جانب آخر، أبدى نضال سعادته بحضوره حفل إنجازات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن بلاده تعيش فترة من التنمية والإعمار، ولا بد من الفنانين والإعلاميين دعم هذه الفكرة والوقوف خلفها.

ووجه الفنان المصري رسالة إلى الأمهات، بمناسبة عيد الأم، قائلًا: "لكل الأمهات وزوجتي أم أولادي كل سنة وأنتم طيبين ويعطيكم الصحة والعافية، والله يحفظكم لنا يا رب".

يذكر أن نضال الشافعي فنان مصري اشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية، وكانت أول أعماله التي قدمته للجمهور "تامر وشوقية"، كما شارك في العديد من المسلسلات والأفلام أشهرها "الشك" و"الديلر".

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