اتبعي هذه الخطوات لإدارة متلازمة القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي أو القولون العصبي هو اضطراب هضمي شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة، وله أسباب مختلفة مثل العادات الغذائية أو التوتر وقد يكون نتيجة نمط الحياة غير الصحي، ولكن الخبر السار هو أنه يمكن إدارة هذه المتلازمة ببعض التعديلات على النظام الغذائي وأنماط التغذية.

أعراض متلازمة القولون العصبي

عادة ما يسبب القولون العصبي التشنج وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال والإمساك، وإذا كنت تعانين من متلازمة القولون العصبي، فقد تكون تقلصات الأمعاء أقوى وتستمر لفترة أطول مما يدفع الطعام عبر الأمعاء بسرعة أكبر، مما يسبب الغازات والانتفاخ والإسهال.

وقد تكون أعراض القولون العصبي أكثر سوءًا أو أكثر تواترًا أثناء الأحداث المجهدة، مثل تغيير روتينك اليومي.

ويمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي من مستويات غير طبيعية من السيروتونين، وهو ناقل كيميائي يرتبط عادةً بوظيفة الدماغ، ولكنه يلعب أيضًا دورًا في وظيفة الجهاز الهضمي الطبيعية.

وفي العادة تعاني العديد من النساء من زيادة في حدة الأعراض أثناء الدورة الشهرية أو قربها.

مسببات متلازمة القولون العصبي

تتنوع المسببات الشائعة لمتلازمة القولون العصبي بين تناول مشروبات الكافيين والشوكولاتة والبروكلي والكرنب والأطعمة الزيتية والمحليات الخالية من السكر والقرنبيط والكحول والفطر والفاصوليا والأدوية التي تحتوي على الكافيين.

أطعمة تخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي:

الالياف

ينصح الخبراء بزيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي تدريجيًا على مدار أسابيع للشعور بتحسن وتخفيف حدة الاعراض.

الوراق الكاري

تناولي ملعقة صغيرة من أوراق الكاري المطحونة يوميا بانتظام.

بذر الرمان

يمكن لتناول بذور الرمان بانتظام أن يخفف من حدة المتلازمة بسرعة.

الزنجبيل والحلبة

احرصي على أن يشتمل نظامك الغذائي الزنجبيل والحلبة بقدر المستطاع.

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