نقابة الموسيقيين تبت نهائيا في قرار منع شيرين من الغناء

قال الدكتور حسام لطفي، محامي المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، إن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، قررت رفع الإيقاف عن موكلته شيرين، وعودتها للغناء رسميًا اعتبارًا من تاريخ اليوم 2 يونيو/حزيران، حسب موقع دنيا الوطن.

وأوضح البيان الذي أرسلته نقابة المهن الموسيقية، لمكتب المحامي حسام لطفي، أن مجلس النقابة عقد جلسة بتاريخ 29 مايو/ايار الماضي، وانتهت الجلسة إلى رفع الإيقاف عن المطربة المصرية، إلى أن صدر القرار رسميًا اليوم.

وجاء في البيان: (السيدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، نفيدكم بأن مجلس النقابة بجلسة 29 مايو/ايار 2019، رفع الإيقاف وحفظ التحقيق، وإذ نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير).

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، قد قررت توقيف الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن الغناء، اعتبارًا من تاريخ 21 مارس/آذار الماضي، وأحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات مسيئة لمصر.



