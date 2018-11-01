نقد لاذع لدنيا بطمة و زوجها بعد تجازوهما الخطوط الحمراء!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور للفنانة المغربية دنيا بطمة برفقة زوجها البحريني محمد الترك لفت أنظار متابعيها وأثار الجدل بينهم.

و تلقت الفنانة دنيا بطمة الانتقادات اللاذعة بسبب ظهورها خارجاً برفقة زوجها محمد الترك وهو يغازلها ويقبلها ليعترض جمهورها بأن هذا التصرف لا يليق بأن يصور وتتلقى بسببه كم هائل من التعليقات السيئة بالرغم من نسبة المشاهدة العالية للفيديو، حسب موقع دنيا الوطن.

كانت هذه الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة دنيا بطمة بعدما ظهرت في أكثر من برنامج تلفزيوني وكشف هو عن حبه لزوجته ومؤازرتها له في محنته المرضية خاصةً وأنها لم تكشف رد فعلها بعد كشفه لمرضه علناً وهو ما أثار ضجة كبيرة وانتقادات واسعة على تصرفه.