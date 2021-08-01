نقطة تضع كارمن سليمان في موقف محرج.. وتعتذر من متابعة طلبت رقم زوجها!

تعرَّضت الفنانة المصرية كارمن سليمان لموقف محرج أثناء ظهورها في جلسة بث مباشر على تطبيق سنابشات للحديث مع جمهورها، حيث أساءت فهم سؤال إحدى معجباتها التي طلبت منها رقم أحمر شفاهها.

شاركت كارمن سليمان متابعيها عبر موقع "سناب شات" سؤالًا لإحدى متابعاتها تطلب معرفة أحمر شفاهها جاء فيه "اسم روجك بليز ورقمه"، إلَّا أن سليمان اعتقدت أن السؤال يتمحور حول زوجها؛ فقد فهمت كلمة "روجك" على أنها كلمة "زوجك"، فلم تلحظ النقطة فوق حرف الراء.

وأجابت كارمن سليمان السؤال بسخرية وانفعال كبيرين، وقالت: "طب في حاجة تحبي أقولها له ولا إيه؟ يعني تحبي أديلك رقمه بقى وتعيشي حياتك؟".

بعدها بلحظات أدركت سليمان سوء الفهم الذي وقعت فيه، وشاركت متابعيها فيديو جديد تعتذر فيه عن ردها الساخر والمتسرع، وقالت: "يا نهار أسود ومنيل أنا أسفة، يلهوي شكلي وحش أوي أوي، أنا أسفة، خلص يا جماعة معلش طيب، أنا فهمت غلط"، وعلَّقت على الفيديو "دماغي فيها صراصير، أنا أسفة".

وفي اليوم الذي يليه، طلبت إحدى متابعاتها لون أحمر شفاهها، وأجابت عليها بصورة لها دون أدنى مستحضرات تجميل، وكتبت: "مافيش روج النهاردة استشائمت منه".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الموقف المحرج، وانتقدوا انفعالها وتسرعها في الرد، بينما أوضح الكثيرون أن الأمر طبيعي، فعلَّقت إحداهن: " مزكاها، يا حرام موقف لا تحسد عليه صراحة".

وكتب آخر: "من الغيرة لبنت بطلت تشوف قدامها".

وكتبت إحدى المستخدمات: "يمكن ما قرتها عدل . او عيونها غوشت عادي امبينه مستحيه و ماتعرف شنو ترد".

وعلَّقت أخرى: "حتى لو قرت زوجك ماتهجمت عليها نفس المشاهير الايرانيين".

وعلى الصعيد الفني، تخوض كارمن سليمان تجربة التمثيل على المسرح لأول مرة، من خلال مسرحية الفنان يحيى الفخراني الجديدة "ياما في الجراب يا حاوي"، التي تنطلق عروضها على مسرح مكتبة الإسكندرية في أغسطس.