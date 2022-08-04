نقل شاهيناز إلى المشفى.. وهذه آخر مستجدات حالتها الصحية

تصدر اسم الفنانة المصرية شاهيناز قائمة الأعلى تداولًا في محرك البحث "غوغل"، بسبب تعرضها لأزمة طبية نُقلت إثرها إلى المشفى.

شاهيناز تتعرض لوعكة صحية

وفق ما نقلته مواقع إخبارية، تعرضت شاهيناز لوعكة صحية ألمت بها يوم الثلاثاء الماضي، حيث شعرت بألم شديد في المعدة والقولون سببه ضغط العمل الذي تواجهه الفترة الماضية، لاسيما بعد إحيائها أكثر من حفل غنائي.

وشاركت الفنانة متابعيها عبر حسابها على "فيسبوك" صورة لها مُستلقيةً على سرير المشفى، بينما وضع في يدها المحلول، وكتبت: "قدر الله وما شاء فعل..الحمد لله على كل شيء.. دعواتكم بالشفاء".

وكشف مدير أعمالها في تصريحات صحفية أن الأطباء قرروا إخراجها من المشفى بعد تماثل حالتها للشفاء، وطلبوا منها الالتزام بالعلاج المقرر، وأخذ قسط من الراحة بعيدًا عن ضغط العمل لحين تعافيها بشكل نهائي.





شاهيناز وخلعها الحجاب

وقبل 3 سنوات تقريبًا، كانت الفنانة المصرية قد أثارت الجدل وحالة من الغضب بعدما قررت خلع الحجاب بعد سنوات من ارتدائه.

وكشفت شاهيناز خلال حلولها ضيفة على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي إنها عندما قررت ارتداء الحجاب كان قرار شخصي لم يعلم به حتى زوجها وإنها لم تندم على هذا القرار وليست نادمة أيضًا على قرار خلعها الحجاب، مضيفة إن علاقة الإنسان بربه لا يحكمها الحجاب.

واضافت انها لم تبتعد عن الفن طوال فترة حجابها حيث قدمت بتلك الفترة ألبوم "الصعب هيعدي" كما قدمت العديد من الأعمال المنفردة.

واستطردت إنه عندما حاول عدد من الأشخاص حصرها ضمن الاعمال الدينية والأناشيد مُطالبينها بالابتعاد عن الاغاني الرومانسية، شعرت انه ليس هذا ما اختارته لحياتها لذلك قررت خلع حجابها.

يشار إلى أن شاهيناز اشتهرت بأغنية "قولي قولي"، التي قَدّمتها في برنامج ستار أكاديمي، وآخر أعمالها هي أغنية "حاولت أنساك"، التي شاركتها عبر قناتها على موقع "يوتيوب".

