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نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى بعد سقوطها على المسرح

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 29 نيسان / أبريل 2023 - 04:32
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

البوابة-فور أنتهاء الحفل الذي أقامته المطربة شيرين عبد الوهاب في دبي وتعرضها للسقوط على  على خشبة مسرح كوكاكولا أرينا، تم نقلها  إلى المستشفى برفقة فريق العمل الخاص بها، وذلك بسبب تورم قدمها و لإجراء بعض الفحوصات الطبيه لها.

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وكانت لحظة سقوط شيرين عبد الوهاب علي المسرح صعبة حيث تفاعل معاها الجمهور وهرع أعضاء فرقتها لمساعدتها علي الوقوف مرة أخرى. وقالت شيرين عبد الوهاب بعد سقوطها موجهة كلامها لجمهورها في الحفل: (شوفوا والله.. بجد شوفوا كل فنان حصل معاه موقف زي ده بسبب السماعات ديه المفروض تتدفن في المسرح عشان المطرب ميقعش.. ولكن للأسف المنظمين عمرهم ما بيتعلمو).

وأضافت شيرين: (هرفع قضية عشان اللي بيحصل مع الفنان ده حرام وقلة ذوق بعدين أنا ليا تصرف تاني شيرين رجعت تاني، هطلب تعويض كبير، يلا خلينا نأمن مستقبل العيال).

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كلمات دالة:شيرين عبد الوهاب

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