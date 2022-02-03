نقل منة عرفة الى المستشفى و زوجها يطلب لها الدعاء

كشف محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، تطورات حالتهما الصحية بعد إصابتهما بفيروس كورونا ونقلها إلى المستشفى، حيث أشار عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إلى أن منة تعاني من الفيروس بشكل كبير، وأنه انتقل له هو وباقي أسرتها، طالباً من الجمهور والمتابعين الدعاء.

وكتب المهدى:(ربنا يشفي كل مريض يارب بجد، محدش يستهتر اليومين دول انا ومنة كنا بطلنا ناخد الاحتياطات زي كل الناس، وهيا تعبت جامد وأنا وأهلها واتعدينا، كورونا بجد التعب صعب أوي وربنا يحمي كل واحد بجد خلو بالكم احنا شباب هنستحمل بس الأهل مش هيقدروا بالذات الناس الكبيرة وادعلونا لو سمحتوا).

هذا و كانت الفنانة الشابة منة شلبي قد أعلنت إصابتها هى وزوجها محمود مهدي وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا، مؤكدة أن الموضوع صعب للغاية، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء لها ولأسرتها بالشفاء العاجل، حيث نشرت صورة لها بالكمامة على فراش المرض، عبر ستوري حسابها على (انستغرام)، صحبتها بتعليق: (الحمد لله دائما وأبدا، أنا وماما والبيت كله ومحمود.. إيجابي كورونا، كلنا تعبانين جدا، ادعولنا الموضوع طلع صعب أوي.. ربنا يشفي كل مريض).