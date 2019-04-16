نقيب الفنانين في سوريا زهير رمضان: "أصالة ليست فنانة وفهمكم كفاية"

مرّة جديدة، تحدث الممثل ونقيب الفنانين السوريين زهير رمضان عن موقف النقابة تجاه الفنانين الذين اتخذوا موقفًا معارضًا لنظام الحكم في سوريا وأساؤوا للدولة بحسب رأيه، ومن ضمن أبرز الأسماء التي ذكرها خلال مقابلته التلفزيونية الفنانة أصالة نصري.

وأكد زهير رمضان خلال حديثه أن أصالة ليست فنانة، لأنها لا تملك بطاقة تعريفية من نقابة الفنانين في سوريا وتم شطب اسمها نهائيًا من القائمة، ولن يكون هناك أي نية في يوم من الأيام للتصالح والتسوية، على اعتبار أن الفنان هو قائد رأي ومثقف ويتبعه العديد من الناس، وعندما يسيء إلى الدولة ونظامها فهو مدرك تمامًا لكل كلمة ينطق بها.

يذكر أن أصالة ليست الوحيدة التي تم شطبها من نقابة الفنانين في سوريا، حيث انضم إليها عدد من النجوم في الوسط الفني السوري مثل جمال سليمان وعبد الحكيم قطيفان وغيرهم من الأسماء التي لمعت في سماء الدراما السورية على مدى أعوام طويلة.