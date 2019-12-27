نقيب الممثلين يرد على خبر وفاة شويكار

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الأنباء التي ترددت حول وفاة الفنانة القديرة شويكار، وهي مجرد شائعات تم تداولها على مواقع صفحات التواصل الإجتماعي، مؤكدا بأنها تتواجد بمنزلها وتتمتع بصحة جيدة ، وما تم تداوله مجرد شائعة سخيفة، ويجب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الا ينساقوا وراء هذه الشائعات، حسب موقع اليوم السابع.

يذكر ان الفنانة شويكار اختفيت عن الساحة الفنية منذ عدة سنوات، كانت من أهم النجمات اللاتي تفردن في تقديم الأدوار الكوميدية بخفة وظل ومرح لم يسبقها فيها أحد، خصوصا مع النجم الراحل فؤاد المهندس. وقدمت شويكار 160 عملًا فنيًا، منها (شنبو في المصيدة، الراجل ده هيجنني،، أرض النفاق والعتبة جزاز).