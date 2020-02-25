نقيب الممثلين يقاضي شقيق الراحل هيثم أحمد زكي

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أنه سوف يقاضى شقيق الفنان هيثم أحمد زكي ه من والدته، بعدما قام الأخير ببيع شقة كان يملكها الفنان الراحل عن والده.

وقال أشرف زكي خلال مداخلة مع برنامج (التاسعة )مع الإعلامي وائل الإبراشي أن الشقة كانت تحوي عدد كبير من الرسائل الخاصة بالفنان الأسمر، والعديد من الوثائق والملابس التي تعود لشخصيات أفلامه، ولا سيما دوره بـفيلم (أيام السادات)، حسب موقع صدى البلد.

وأمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بكومباوند بيفرلي هيلز.

وتسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للفنان وتقارير الأدلة الجنائية وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقام بتفريغها إسلام شاكر وكيل أول نيابة أول وثان الشيخ زايد والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية.