نقيب المهن التمثيلية في مصر يكشف حقيقة وفاة الفنان حسن حسني عن عمر 88 عامًا!

تحدث الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر حول الشائعات التي انطلقت عن وفاة الفنان المصري القدير حسن حسني، ونفى كل ما تم تداوله عن وفاة الفنان عن عمر ناهز الـ88 عامًا، مؤكدًا أنها شائعات سخيفة وليس لها أساس من الصحة.

وتوعد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي بأنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شخص ينتحل صفة صحفي يعمل في أحد المؤسسات، وذلك بتهمة الترويج لأخبار كاذبة ونشرها مثل ما حصل مع خبر وفاة الفنان حسن حسني.

والجدير ذكره أن شائعات الوفاة تلاحق النجوم الكبار في السن في أغلب الأوقات عبر مواقع التواصل والمواقع الإخبارية والفنية، وسبق حسني حسني في هذا الأمر الفنان عادل إمام، حيث انتشرت حول وفاته الكثير من الشائعات خاصة بعد خروج مسلسله من السباق الرمضاني الماضي وهو مسلسل "فالنتينو".

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