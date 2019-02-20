نكهات من حول العالم في دبي!

مطابخ عالمية في دبي shutterstock

تستضيف دبي مجموعة كبيرة من المطاعم التي تُقدّم المطابخ المتنوعة من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعكس تنوّع الثقافات في دبي التي تحتضن ما يزيد عن 200 جنسية من حول العالم. ولا شكّ في أن المأكولات تُعدّ من أبرز العناصر التي تعبّر عن ثقافة بلد معين أو منطقة معينة. وها هو مهرجان دبي للمأكولات يعود من جديد ويعكس بدوره هذا التنوع من خلال غنى مذاقاته وتنوُّع مطابخه. يستمر المهرجان من 21 فبراير حتى 9 مارس، ويتضمن مجموعة من الفعاليات والتجارب مثل أسبوع دبي للمطاعم، وswyp كانتين الشاطئ، وجواهر دبي الخفية، ورحلة في عالم المذاقات. إليكم أبرز المطاعم والمطابخ المشاركة في المهرجان.

المطبخ الآسيوي

تنتشر المطاعم الآسيوية على أنواعها من مطاعم هندية وصينية ويابانية وتايلندية وغيرها في كل أنحاء دبي، وهي تتميّز بشعبيتها الكبيرة بين سكان المدينة. فإذا كنتم ترغبون بتعلّم صنع هذه الأطباق شاركوا في دروس الطهي في مطعم زين وي في فندق سيزار بالاس بلوواترز، وفي ميابي سوشي في لا مير، وفي مطعم موهلا الهندي في حي دبي للتصميم، وذلك ضمن تجارب رحلة في عالم المذاقات.

ولا شك في أن للمطبخ الآسيوي حصة كبيرة في قائمة جواهر دبي الخفية التي ستقدّم قائمة محددة مقابل 35 درهم، وتتضمن مطعم سوشاليشيوس الآسيوي، وستيكي رايس التايلندي، وسمرقند الباكستاني، وغولدن ميانمار الإندونيسي وغيرها الكثير.

أما الراغبين بتجربة أكثر فخامة فيمكنهم الاستفادة من أسبوع دبي للمطاعم من 21 فبراير حتى 2 مارس، حيث يمكنهم تناول قائمة من ثلاثة أطباق مقابل 199 درهم. وتتضمن الخيارات الآسيوية مطعم موريموتو الياباني، وباي تاي الآسيوي، و"كرنفال باي تريسند" الهندي، وزينغ هيز الصيني. ولا يخلو swyp كانتين الشاطئ أيضاً من المطاعم الآسيوية مثل "3 فلس - بيردهاوس" وسفيرز".

التاريخ: 21 فبراير - 9 مارس

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المطبخ الأميركي

يُعد المطبخ الأميركي من المطابخ المميزة في دبي أيضاً، فمن البرغر إلى الستيك والمشاوي الغربية يمكن لعشاق اللحوم أن يجدوا ما يرضي أذواقهم في المطاعم العديدة التي تحتضنها دبي. أما خلال مهرجان دبي للمأكولات، فلا تخلو الفعاليات والتجارب من الأطباق الأميركية الغنية.

وعلى سبيل المثال، يُقدّم مطعم "ذا ميت كومباني" في مدينة جميرا فعالية خاصة لتذوُّق أفضل أنواع اللحوم والستيك من حول العالم، وذلك ضمن تجارب رحلة في عالم المذاقات. أما خلال أسبوع دبي للمطاعم فيمكنكم الاستفادة من العروض المميزة التي يقدّمها كل من "أنديز" في مركز دبي التجاري العالمي، و"مينا براسري في مركز دبي المالي العالمي.

وللبرغر على أنواعها حصة خاصة في swyp كانتين الشاطئ، الذي يقدّم للزوار العديد من الخيارات مثل "بينك برغر" الذي يشتهر بتقديمه للبرغر بخبز وردي اللون، و"برغر إيتش"، و"ع بالي برغر"، و"غورميه برغر". كما يشارك في هذه الفعالية أيضاً مجموعة من المطاعم الأميركية الأخرى، فمنها ما يقدّم أجنحة الدجاج مثل "فرينغز" ومنها ما يقدّم الهوت دوغ مثل "سوسيدج فابريك"، وغيرها.

التاريخ: 21 فبراير - 9 مارس

تفاصيل الاتصال:

عدة مواقع في دبي

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المطبخ الإيطالي

لا شك في أن المطبخ الإيطالي من المطابخ الأكثر شعبية ليس فقط في دبي بل في كل أنحاء العالم، فمن منا لا يحب البيتزا والباستا على أنواعها. حيث تضم دبي مجموعة من أبرز المطاعم الإيطالية التي تقدّم أشهى الأطباق والتي أعدّها أمهر الطهاة. ويُعدّ مهرجان دبي للمأكولات الفرصة الأمثل لتجربة مجموعة من المطاعم الإيطالية المشاركة.

فإذا كنتم من عشاق المطبخ الإيطالي وترغبون في تعلّم أسرار الوصفات الشهية اختاروا إحدى تجارب دروس الطهي التي تقدّمها مجموعة من المطاعم ضمن تجارب رحلة في عالم المذاقات. تعلّموا كيفية صنع الخبز الإيطالي الطازج أو الباستا التقليدية أو البيتزا في إيتالي في دبي مول، ويمكنكم أيضاً تعلّم أسس صنع الريزوتو في مطعم كوفا في دبي مول.

ويمكن للراغبين بتناول أشهى الأطباق الإيطالية الفاخرة حجز طاولتهم في مطعم "باستا!" في فندق رينيسانس داون تاون، أو في مطعم "جيا" في دبي مول وتناول قائمة محدّدة مقابل 199 درهم فقط. حتى زوار swyp كانتين الشاطئ من عشاق المطعم الإيطالي سيتمكنون من تذوق أطباق شهية في مطعم "كوباستا".

التاريخ: 21 فبراير - 9 مارس

تفاصيل الاتصال:

عدة مواقع في دبي

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CTA: المطاعم الفخمة في دبي https://www.visitdubai.com/ar/dff/experience/fine-dining



المطابخ العربية

على الرغم من تنوّع المطابخ في دبي حيث بإمكان جميع سكانها وزوارها استكشاف المذاقات المختلفة، تبقى الأكلات المحلية والعربية هي الأصل. ويُعطي مهرجان دبي للمأكولات للمطبخ العربي حيزاً خاصاً في فعالياته وتجاربه المختلفة. فمن خلال تجارب رحلة في عالم المذاقات، يمكنكم استكشاف مراحل تطوُّر المأكولات والثقافة الإماراتية في فعالية "ذا ساندس اوف تايم" التي ينظّمها مطعم تريج كافيه في لا مير.

بالإضافة إلى ذلك يشارك في أسبوع دبي للمطاعم مطعم بهار في فندق رينيسانس داون تاون الذي يقدّم أطباقاً عربية تقليدية مع لمسة معاصرة، ومطعم الرمال السبعة الذي يقدّم المطبخ الإماراتي الأصيل في "ذا بيتش". أما من خلال عروض جواهر دبي الخفية، فيمكنكم استكشاف عدد كبير من المطاعم العربية مثل "سيدار تري" اللبناني، و"الفلمنكي" اللبناني، و"فلافل سلطان دبي"، و"بيت المندي" و"لوكالاوي". هذا ويقدم "كعك المنارة" في swyp كانتين الشاطئ مجموعة من الكعك اللبناني المعروف بحشوات مختلفة.

التاريخ: 21 فبراير - 9 مارس

تفاصيل الاتصال:

عدة مواقع في دبي

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