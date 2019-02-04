محمد رمضان

بعد نجاح "نمبر وان" و"أنا الملك" وآخرهم "مافيا" بعدد مشاهدات تخطت حاجز الـ50 مليون، يواصل الفنان المصري محمد رمضان تسطير النجاحات الفنية، وبمجرد أن يعلن عن عمل جديد له، فإنه يحصد ملايين المشاهدات والإعجابات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مما يدل على أنه يحظى بشعبية كبيرة جدًا ومكانة فنية كبيرة لدى متابعيه.

وكان رمضان يوم أمس قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام برومو أغنيته الجديدة بعنوان "فيروس"، وعلّق على الفيديو أن العمل سيرى النور قريبًا عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، مما جعل جمهوره يدخلون في حالة ترقب وحماس لمتابعة آخر ابداعاته واستطاع البرومو فقط أن يحصد 1.5 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

View this post on Instagram Coming soon #virus #ڤيرس #musicvideo #ثقة_في_الله_نجاح A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Feb 3, 2019 at 6:28am PST

الجدير ذكره أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "زلزال"، والمفاجأة التي سينفرد بها هذا العام هو أن البطولة النسائية ستكون من نصيب الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، وبالتالي ستكون إضافة بالتأكيد للعمل بشكل عام.