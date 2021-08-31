نهال عنبر تصاب بارتجاج في الرأس أثناء التصوير

تعرضت الفنانة نهال عنبر لحادث، أثناء تقديمها مسرحية (زقاق المدق) في الإسكندرية، بعد سقوط قطعة ديكور على رأسها وتم نقلها للمستشفى، لإسعافها والاطمئنان على حالتها الصحية.

ونشر المخرج عادل عبده، صورة للفنانة نهال عنبر في المستشفى، عبر حسابه على موقع (فيسبوك)، وكان إلى جوارها للاطمئنان عليها نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الفنان محسن محيي الدين، والمخرج عادل عبده.

وكتب عادل في تعليقه على الصورة (ادعوا للفنانة الكبيرة نهال عنبر بالشفاء فقد أصيبت في المسرح أثناء أداء دورها في العرض المسرحي (زقاق المدق)، فقد وقع على رأسها قطعة ديكور أدت إلى إصابتها وحدوث إرتجاج في الرأس وهي الآن في مستشفى العلمين تحت الملاحظة من فضلكم، ادعولها بالشفاء العاجل).

مسرحية (زقاق المدق) مأخوذة عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، بطولة دنيا عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربي، سيد عبدالرحمن، مراد فكري، عصام مصطفى، أحمد شومان، إبراهيم غنام، هاني عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.