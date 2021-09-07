نهى نبيل تستفز متابعيها.. 3 وجهات أوروبية في يوم واحد

تقضي الفاشونيستا الكويتية نهى نبيل وعائلتها إجازتهم الصيفية في أوروبا، متنقلين من دولة إلى أخرى باستخدام السيارة.

وأثارت نهى نبيل غيرة متابعيها بعدما شاركت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" تكشف فيه أنها وأطفالها تناولوا وجبة الفطور في سويسرا، ثم سيتوجهون إلى فرنسا لتناول وجبة الغذاء، على أن ينتقلوا إلى بلد آخر لتناول وجبة العشاء.

كما تسوَّقت نبيل للمدارس من سويسرا، حيث ابتاعت الحقائب المدرسة والحاجيات الأخرى الضرورية قبل العودة إلى الكويت.

وأثار مقطع الفيديو حنق المتابعين وخاصة لما تمر به البلاد بعد جائحة كورونا، في حين دافع الكثيرون عنها مُشيرين أن من حقها الاستمتاع في حياتها كما الغير، فكتبت إحداهن: " انا عملتا كزا مرا.. عبالها جايبة شي جديد و البلد التالت إيطاليا... ماصرعت الدنية متل حضرة جنابها لما عملتها".

وعلَّقت إحداهن مدافعة: " كيفها هي حره ليش كلمة تستعرض؟ كل انسان حر باللي يطرحه. ليش تتابعونها اذا مش عاجبتكم ؟ ليش تحطون لها بوستات ؟ شي عجيب".

وكتب آخر: " القصة مو بذخ... القصة انو شوفو الدول الأوربية وتسهيلات التنقل بينهم... مو مثلنا اذا نسافر دولة نسوي إجراءات اشهر".

وكتب آخر موضحًا: " المانيا والنمسا سويسرا وايطاليا بالسياره اقل من يوم".

وكتب آخر: " لاتقهرهم ولاشي هم يتابعونها يتحملون تصرفاتها انسانه ربي معطيها من حقها تتمشي بعشر دول مو ثلاثه محد ضربهم ع ايديهم وقال تابعوها انا لو مثلها وربي معطيني بسوي مثلها".

وكتبت إحداهن ممازحة: "الحمدلله افطر بالمطبخ واتغدى بالصاله واتعشى في غرفه الجلوس".

نهى نبيل وأغنية "عشق ضميان"

وعلى الصعيد الفني، أشرفت نهى نبيل في كتابة أغنية "عشق ضميان" التي أدتها المغنية اللبنانية ديانا حداد، حيث أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الفيديو المصوَّر للأغنية " عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وشارك في الفيديو الكليب كل من: الموديل السعودية روز، واليوتيوبر السورية نور ستارز، والممثلة البحرينية شيلاء سبت، والممثلة الكويتية غدير السبتي، ونهى نبيل.

كلمات أغنية "عشق ضميان" لـ ديانا حداد

بعد شروق الشمس و الفجر لي بان

أرسلك همومي و أجمل تحية

مشتاق أبي قربك و لك عشق ضميان

ودّي بشوفك و الظروف معصيّة

أمسيت بعروقي كما الدم يا فلان

و حبّك سرى بي من خلية لخلية

متوسدٍ قلبي و روحي و الأجفان

كنك ملكت الذات إلا شوية

ارفق بقلبٍ عاشقٍ صارله ازمان

ذاق بهواك أيام مرّة و شقية

تضحك و أنا مليان قلبي بالأحزان

ملتاع حالي بين ميتة و حيّة

في الهموم هموم و العشق بركان

و جرحٍ كبيرٍ صار يأثّر عليا

خل التغلي عنك يا أعز انسان

ارفق بروحٍ بالهوا مبتلية

انت ملكت الحسن و ابهرت الأعيان

و أنا لحسنك كنت أول ضحية