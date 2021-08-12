نهى نبيل تعلق على مقتل روان الغامدي على يدي زوجها.. "‏يطوفها القطار ولا يدهسها"‎

أثارت جريمة قتل الشابة السعودية روان الغامدي على يدي زوجها بعد أسبوع على زفافها موجة من الغضب في الشارع السعودي والعربي حتى تصدر اسمها قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر".

وعبر وسم "#القصاص_من_قاتل_روان_الغامدي" طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من السلطات السعودية معاقبة زوج روان وإيقاع أقصى العقوبات به لإزهاقه روحًا بريئة بعد أيام من حفل زفافها.

كما سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم بعد تداول تفاصيل الجريمة المروّعة من بينهم الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل، والتي توجَّهت عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" للتعبير عن رأيها.

وقالت نهى نبيل: "لا أعرف كيف يفكرون بعض البشر، وكأنك تبيع أحدهم بضاعة مغشوشة، إذا كان ابنك يعاني من بلاء معين أو إدمان أو مشاكل نفسية أو مرض معين فهي ليست مسؤولية الطرف الثاني في علاجه فأنتم لم تدخلوه مصحة نفسية".

وتابعت: من حق الطرف الثاني أن يلاقى مع الطرف الثاني الاستقرار النفسي لبدء حياة جديدة وإنجاب الأطفال، لكن الزوجة ليست مسؤولة عن إعادة تأهيل ابنكم والأخطاء التي ارتكبتوها معهم".

وأردفت تقول: “بعض الأهالي عندما تصل ابنهم لسن معين يقولوا بأن قطار الزواج قد فاتها وعليها الزواج من أي شخص، لكن في كثير من الأحيان يدهسها هذا القطار، فالأفضل أن تبقى في منزل والدها معززة مكرمة بدلًا من أن تهان في منزل زوج لا يستحقها".

وأشارت نهى نبيل إلى ضرورة اعتماد فحص جديد للمقبلين على الزواج مثل ذلك المعتمد للأمراض الوراثية، وقالت: "يجب أن يخضع المقلبون على الزواج لفحص نفسي وإدمان للمخدرات، ليس من ذنب الفتيات أن يرتبطن بشخص مليء بالعقد النفسية بعد أن مر بظروف صعبة أو أن يكون مدمنًا على المخدرات، سيغلق عليهم باب واحد وسيعيشون معًا طوال الـ24 ساعة".

واختتمت نهى نبيل حديثها بالقول: "إذا ابنكم مو كفؤ لا تزوجوه، إذا ابنكم مدمن أو مختل لا تبلوا بنات العالم بهم".

جريمة قتل روان الغامدي

أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 1442/12/25 عن قيام شخص بإنزال امرأة (روان الغامدي) من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، إذ اتضحت وفاتها وهروب الجاني من الموقع.

ونجحت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة الطائف في القبض على المواطن الذي أجهز على زوجته بعد أسبوع من الزفاف بتهشيم رأسها بحجر على طريق الحوية - الطائف.

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد كان الزوج عائدًا برفقة زوجته من إحدى المحافظات في طريقه للطائف، وعند وصولهما إلى قرب سياج أوقف المركبة وضرب زوجته بحجر صخري وتركها مضرجة بدمائها وغادر الموقع بسيارته.

وتلقت الجهات الأمنية وفرق الهلال الأحمر بلاغًا من عابرين عن وجود فتاة وسط بركة من الدماء على جانب الطريق، وجرى تشكيل فريق أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الطائف للوصول إلى الجاني الذي أغلق هاتفه وتوارى عن الأنظار ونجحت الأجهزة الأمنية في تتبع المركبة ومواصفاتها.