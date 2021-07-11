لقاء عفوي يجمع أحلام وقصي خولي.. ونهى نبيل تردد "يا عفو الله"

اجتمعت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي والفنان السوري قصي خولي في عشاء خاص أقيم في دبي، وجرى بينهما لقاء عفوي لطيف إلى جانب مجموعة من المشاهير والنجوم الآخرين الذين دعوا إلى الحدث المقام في إحدى المطاعم الفاخرة.

شاركت الفاشونيستا الكويتية نهى نبيل مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" يجمع قصي خولي وأحلام أثناء تبادلهما أطراف الحديث، وبدا واضحًا مدى الانسجام بينهما والأجواء الممتعة من الضحك والمزاح، وعلَّقت: "و جمعتنا دبي بالملكة أم فاهد و الخلوق جدا قصي خولي".

وحاولت نهى نبيل اقتحام الحديث عن طريق ترديد كلمة "يا عفو الله"، التي اشتهر بها قصي خولي في مسلسل "عشرين عشرين"، لكن الثنائي لم يعيراها اهتمامًا بسبب انسجامهما الكامل في الحديث.

وسارع رواد مواقع التواصل لانتقاد نهى نبيل ومحاولاتها اليائسة لاقتحام حديثهم، فكتب أحدهم: "نهى نبيل اخلاق واحد توا يبي يشتهر !! مو لازمه كل هالافعال مو مستاهله انتي اوردي عندج جمهور عزي نفسج".

وعلَّق آخر: " اهم شي مو معطينها وجه".

وكتب آخر ساخرًا: "نهى نبيل وضعية المزهريه. مسويه انها صحبه معهم".

وعلَّق آخر: "بس مادري ليش نهى ليش رازه وجها معاهم واهما مالهم شغل فيها".

من جهة أخرى، نشرت نهى نبيل صورة تجمعها بقصي خولي مُرتديةً بدلة من الساتان جاءت بطبعات على شكل ورد جوري. وصورة لأحلام إلى جانب النجم مُرتديةً قميص لؤلؤي من قماش الساتان نسَّقته ببنطال ذي خصر عالٍ أسود اللون مبرزًا خصرها النهيل ورشاقتها.

نهى نبيل وأحلام في سيارة فراري

شاركت نهى نبيل مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات" لحظة مغادرتها الحفل برفقة أحلام، حيث قررت قيادة سيارة زوجها الصفراء من طراز فيراري، حيث يتواجد حاليًا في الكويت لاستكمال العملية التدريسية في جامعة الكويت.

وحال وصول الفنانتين إلى المنزل، كشفت نبيل أنها شعرت بالخوف أثناء قيادة السيارة لأنها لا تعود لها بل لزوجها، ووافقتها أحلام ذلك، وقالت: "إنت خايفة عليِّ ولا على سيارة زوجك"، لتجيب نبيل ضاحكة: "خايفة عليك من سيارة زوجي".

وامتعت أحلام الفاشونيستا بوصلة غنائية في السيارة.