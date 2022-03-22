نهى نبيل تكشف جنس مولودها.. وعلامات الإحباط تغزو ملامحها!

أقامت الفاشونيستا الكويتية نهى نبيل حفلًا في الساحة الخلفية لمنزلها من أجل الكشف عن جنس مولودها الرابع وسط محبيها وأصدقائها المقربين.

نهى نبيل تكشف جنس المولود

وشاركت نهى نبيل متابعيها عبر حسابها على "سناب شات" العديد من مقاطع الفيديو والصور مانحةً متابعيها لمحات من حفلها الأنيق، حيث تزيَّنت الساحة الخلفية بالديكورات والبالونات الزرقاء والوردية، بالإضافة إلى الحلويات والأطباق اللذيذة.

وتظهر نبيل في إحدى الفيديوهات تتجهز لمعرفة جنس المولود متألِّقة بفستانها الجميل الذي حاء باللونين الأزرق والوردي، حيث وقفت أمام البالونات محتضنةً بطنها بكلتا يديها لتفاجأ بالدخان والشرائط الزرقاء تتطاير فوقها.



نهى نبيل ورغبتها في إنجاب طفلة



ويبدو واضحًا صدمة نهى نبيل بجنس المولود، فلطالما رغبت أن تنجب فتاة لتكون شقيقة لابنتها، واتبعت جدول الأبراج الصينية لتحديد نوع المولود، فهو يعتبر من أشهر الطرق الصينية الموروثة التي تستخدم في التنبؤ بنوع الجنين؛ وتعتمد على التقويم القمري من خلال النظر في شهر حدوث الحمل وعمر الأم عند الحمل، حينها تستخدم صيغة ما لتحديد نوع الطفل برحم الأم.

هدية زوج نهى نبيل في حفل جنس المولود



واستعرضت نهى الهدية التي أهداها إياها زوجها أبو حمود، وهي حقيبة زرقاء أنيقة من العلامة التجارية العالمية "هيرمس"، والتي تعتبر من أكثر الماركات التي تفضلها.



