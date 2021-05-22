نوال الزغبي تبهر متابعيها بإطلالة جريئة على (إنستجرام)

نشرت المطربة نوال الزغبي صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام ).

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة جريئة حيث ارتدت تيشرت مكشوف البطن مما أثار إعجاب متابعيها.

هذا و أطلقت النجمة اللبنانية أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية على موقع (يوتيوب) بمناسبة عيد الفطر، الأولى بعنوان (بكلم خيالي) من كلمات وألحان صلاح الكردى وتوزيع ريمي مراد وماستر طوني حداد، والثانية بعنوان (أسعد لحظة) كلمات ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

و قالت نوال الزغبي: (الخطة كانت إصدار ألبوم يتضمن 10 أو 8 أغنيات، وقررنا النزول بالأغنية القوية (سنجل)، تليها أغنية (عقلي وقف) (سنجل)، وبعدها بشهر نطرح أغنيتين، وبعدهما 4 أغنيات، فيكتمل الألبوم ويصدر مقسما بطريقة جديدة.. والأغنيتان اللتان صدرتا في العيد طرب شعبي وفيهما الكثير من المغنى، وتذكران من يسمعهما بأيام التسعينيات).