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نوال الزغبي تطل على جمهورها بلوك شبابي جريء

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 23 شباط / فبراير 2023 - 03:15
نوال الزغبي
نوال الزغبي

شاركت النجمة اللبنانية نوال الزغبي متابعيها بصورة من  أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام).

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وظهرت الفنانة بلوك شبابي  جريء، حيث ارتدت تنورة قصيرة وقميص باللون الوردي، مع تسريحة شعر بغرة على جبهتها.

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مؤخرا، أنباء زواج الفنانة نوال الزغبي، بعد نشرها لصورة ترتدي خلالها خاتمًا ماسيا، وتحمل وردة تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب.

وبعد انتشار شائعة الزواج تقدم جمهور الفنانة اللبنانية بالتهاني والتبريكات لها، عبر حسابها على موقع (تويتر) لترد  عليهم قائلة: (لم ولن أتزوج).

كلمات دالة:نوال الزغبي

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