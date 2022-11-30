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(للموت 3) جاهز للعرض و ماغي بو غصن تعد بمفاجآت كبيرة

سهير العابد

سهير العابد

منشور 30 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:05
ماغي بو غصن و دانييلا رحمة
ماغي بو غصن و دانييلا رحمة

أصبح الجزء الثالث من مسلسل (ااموت) جاهزا للعرض على منصة شاهد الإلكترونية. ،بعد أم انتهى طاقم العمل الفنانة  من تصويره في تونس، و قد احتفل نجوم العمل بهذه المناسبة.

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بدورها نجمة العمل الفنانة اللبنانية  ماغي بوغصن، كانت قد أكدت أن الجزء الثالث أقوى من الجزء الثاني ومختلف عن الجزئين، فهو ليس امتدادًا للقصة، كاشفة عن دخول شخصيات جديدة وقصة جديدة، ليرى المشاهد تطورات الشخصيات بعد عام او عامين او ثلاثة.

و يضم مسلسل (للموت 3) نخبة من الفنانين اللبنانيين والسوريين، منهم: ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، دوجا حجازي، منير شليطا، ورد الخال، محمد عقيل، محمد الأحمد، مهيار خضور، يامن الحجلي، فايز قزق، ريان حركة، والمسلسل من تأليف وسيناريو وحوار نيفين جابر، ومن إخراج فيليب أسمر.

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كلمات دالة:ماغي بو غصندانييلا رحمة

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