نوال الزغبي تستعد لتصوير (كده باي) في اليونان

تداول الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من خلال حسابها الرسمي على (تويتر)، عن استعدادها لتصوير كليب أغنيتها (كده باي)، الذي طرحته في بداية العام الجاري، ضمن أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل نفس الاسم.

وكتبت نوال الزغبي في تغريدتها قائلة: (مخرج كليب #كده_باي هوي #شريف_ترحيني ورح يتصور بـ #اليونان #نوال_الزغبي #روتانا)، حسب موقع صدى البلد.

وحققت اغنية (كده باي) لـ نوال الزغبي 3 ملايين و899 ألف مشاهدة بعد مرور 4 أشهر على طرحها بقناة شركة (روتانا) الرسمية بموقع (يوتيوب).

الاغنية من كلمات ايمن بهجت قمر والحان عمرو مصطفى وتوزيع الهامي دهيمة ، وهي الاغنية التي تحمل اسم البوم نوال الجديد.