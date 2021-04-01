نوال الزغبي تضج شبابا و جرأة في أحدث إطلالة لها على (إنستجرام)

نشرت الفنانة اللبنانية نشرت صور نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر (إنستجرام)، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية نالت إعجاب جمهورها.

نوال سافرت إلى القاهرة لعقد لقاء تلفزيوني مع الإعلامية وفاء الكيلاني ضمن برنامج (السيرة) الذي يُعرض حالياً، وهذه ليست المرة الأولى التي تلتقي فيها الكيلاني بنوال الزغبي في حوار تلفزيوني، والواضح أن اللقاء سيحمل مجموعة من المفاجآت التي اعتاد عليها جمهور برامج الكيلاني خصوصاً في الشق الخاص بالفنانين.

نوال ستستغل وجودها في القاهرة لإنهاء مجموعة من الألحان الخاصة التي تحضر لها مع ملحنين مصريين، في وقت تؤكد مصادر متابعة أن حالة من البرود تسود بين الزغبي وشركة روتانا من دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

من جهة أخرى، علّقت نوال على منشور الفنانة اللبنانية إليسا ​الذي تحدثت فيه عن الأمومة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وقالت نوال في تعليقها: (دورك بالمجتمع كتير كبير ومهم انا وكل الناس منحبك ونفتخر فيكي).



وقد جاء في منشور إليسا: (أنا كان عندي هاجس إنو كون إم، بس مع مرور الوقت، بطّل عندي هالهاجس، لأنو لقيت إنو دوري كامرأة وكمؤثرة أهم بكتير من إنو كون إم بس، واكتشفت إنو تأثيري طال آلاف الأشخاص).