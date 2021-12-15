نوال الزغبي تطرح كليب أحدث أغانيها (قلبي علي قلبه)

طرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي كليب أغنيتها الجديدة (قلبى على قلبه)، عبر تطبيق (يوتيوب)، وهى من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، ونشرت جزء منها عبر حسابها على (انستغرام).

وتقول كلمات الأغنية: (قلبى على قلبه.. جوَّا عيوني بخبيه.. كرمالو بعمل شو ما بدو.. بيؤمرنى أمِر، مش بس بحبه.. أنا بعشق كل شي فيه، قلبي وعيوني بيبقو حدو.. ع طول العمر، من لما عشقتو وعيوني ما نامو، ما بنسى صوتو ما بنسى كلامه).

نوال الزعبي كانت قد روجت لأغنية (قلبي علي قلبه) من خلال منشور عبر حسابها الرسمي علي موقع (انستغرام)، وعلقت : (ختامها مسك.. يمكنكم سماع أغنية قلبي على قلبه والاستماع والمشاهدة).

وحاز المنشور علي تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا الأغنية (عبارة عن كتلة إحساس). واعتبروها أحلى نهاية لعام 2021، في حين تصدرت نوال الزغبي التريند بعد طرح أغنيتها الجديدة.

كما وقدمت الفنانة نوال الزغبي جزءًا صغيرًا من أغنية (قلبي علي قلبه)، خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية قبل شهور.

ومن المقرر أن تحيي نوال الزغبي حفلا غنائيا جديدا يوم الجمعة 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في دبي.