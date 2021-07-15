نوال الزغبي تكشف عن بوستر ألبومها الجديد (عكس الطبيعة)

شاركت الفنانة نوال الزغبي غلاف ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم (عكس الطبيعة)، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة (تويتر).

وظهرت نوال الزغبي على الغلاف مرتدية فستانا قصيرا باللونين الأبيض والأزرق، جالسة علي كرسي داخل احد الشواطئ، وخلفها منظر طبيعي خلاب للبحر.

واعتمدت نوال الزغبي علي رفع شعرها إلي أعلي، مع ارتدائها لبعض المجوهرات فضية اللون، وميك آب بالألوان الترابية.

وعلقت نوال الزغبي علي الصورة، كاتبة: (عكس الطبيعة قريبًا). وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لها، كالآتي:

(كتير حبيت – شو هالكوفر الفخم – واو حبيت – الكوفر تحفة).

من جانب آخر، طرحت نوال الزغبي، أغنيتين مؤخرا بعنوان (أسعد لحظة)، و(بكلم خيالي).

وقالت نوال الزغبي فى مداخلة ببرنامج (انسايدر بالعربي)، إن فكرة الأغنيتين كانت أن يتم طرحهما مع أغنية (عقلي وقف)، لكن قررت الشركة المنتجة للألبوم طرحهما في العيد.

وأضافت نوال الزغبي : (الخطة كانت إصدار ألبوم يتضمن 10 أو 8 أغنيات، وقررنا النزول بالأغنية القوية (سنجل)، تليها أغنية (عقلي وقف) (سنجل) وبعدها بشهر نطرح أغنيتين، وبعدهما 4 أغنيات، فيكتمل الألبوم ويصدر مقسما بطريقة جديدة).