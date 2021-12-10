نوال الزغبي تلتقي جمهورها في دبي في هذا الموعد

روجت الفنانة نوال الزغبي حفلها الغنائي بدبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستغرام).

ونشرت نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي صورة لها بفستان أنيق، وعلقت كاتبة: (لا أطيق الانتظار لرؤيتكم لايف في دبي، أنا متحمسة أشوفكم جدًا).

وكشفت الفنانة نوال الزغبي، عن مشروعها الجديد الذي تشرف على تحضيره خلال الفترة الماضية، وهو خط إنتاج (فاشين) سيتم إطلاقه خلال أشهر قليلة، و ذلك جاء ذلك أثناء استضافتها في حلقة خاصة من برنامج أهلا وزحما مع باسم كميل وسارة المنذر على محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث حول مشوارها الفني وأعمالها المرتقبة.

وكشفت نوال الزغبي عن موعد طرح آخر أغنيات ألبومها الذي تعرض منها عدد من الأغنيات على مدار الفترة الماضية، وذلك في ديسمبر/كانون الأول الحالي، لتنتهي منه وتبدأ في ألبومها الجديد.