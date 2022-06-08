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نوال الزغبي تنفي إلغاء حفلها في دار الأوبرا المصرية

منشور 08 حزيران / يونيو 2022 - 09:19
نوال الزغبي
نوال الزغبي

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي محرك البحث "غوغل" عقب انتشار شائعات تفيد إلغاء حفلها في دار الأوبرا في العاصمة المصرية القاهرة، والمقرر إقامته في 20 يونيو الجاري.

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انتشرت شائعات تفيد أن حفل نوال الزغبي المقرر إقامته على مسرح النافورة المكشوف في دار الأوبرا ألغي بشكل مفاجئ دون إبلاغ النجمة، فقد صرَّح أحد العاملين في موقع "احجز معي" أنه ليس من المعروف إذا ما كان الحفل قد أجِّل أو ألغي، بعد أن حذفت دار الأوبرا البوستر الترويجي للحفل من موقعها.

 

من جهة أخرى، صرَّح أحد العاملين في دار الأوبرا أن حفل الزغبي ألغي بالفعل دون ذكر الأسباب، ولفت إلى أنه ليس مؤكدًا ما إذا سيحدد موعد آخر أم لا.

وبعد تداول الشائعات، خرجت الفنانة لنفي ما أشيع عبر تغريدة شاركتها عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت: "للتوضيح:
حفل دار الاوبرا لم يتم تأجيله ولا إلغائه فما زال في نفس التاريخ ٢٠ -٦ _٢٠٢٢ في القاهرة.. وانا كتير محمسة وناطرتكن".

ويعتبر هذا الحفل الأول لنوال في دار الأوبرا المصرية، و يشترط على الحضور عدة قوانين هي: 

* ارتداء زي لائق بالمكان؛ فالشورت ممنوع.

* ارتداء الكمامات، والخضوع لإجراءات قياس درجة الحرارة.

*الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والدخول من بوابة مخصصة للتعقيم.

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*يمنع دخول الأطفال بأعمار أقل من 7 سنوات.

*يمنع التصوير.

أما بشأن التذاكر التي بيعت عبر الانترنت، سيسترد المشترون  قيمتها في غضون 15 يومٍ.
 

كلمات دالة:نوال الزغبينجومفن

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