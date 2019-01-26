نوال الزغبي متهمة بـ(سرقة) أحدث إطلالاتها من إليسا

نوال الزغبي

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجدل مجددًا بظهورها بإطلالة شبيهة لأحد إطلالات الفنانة اللبنانية إليسا في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية (ذا فويس).

وظهرت نوال بفستان ابيض في أحد جلسات التصوير الخاصة بألبومها الجديد المقرر طرحه 14 فبراير /شباط المقبل مع شركة (روتانا)، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور اليسا صورة لها بنفس الفستان في احد الحلقات البث المباشر في (ذا فويس)، حسب موقع صدى البلد.

ومن المعروف ان اليسا ونوال الزغبي ليستا على وفاق بسبب وجود حرب باردة بينهما ، بعدما قامت نوال بوصف اليسا انها انسانة غير لطيفة في أحد الحوارات التلفزيونية.