نوال الزغبي و عبد الله الرويشد يغنيان في الكويت في هذا الموعد

يحيي كل من النجم عبد الله الرويشد والنجمة نوال الزغبي حفلاً غنائيًا، في الكويت، بمناسبة العيد الوطني الكويتي، يوم 11 مارس/آذار الشهر الجاري ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

ونشرت شركة (روتانا)، بوستر حفل أنغام وعبد الله الرويشد، وعلقت عليه: (الأسبوع الثاني من حفلات #فبراير_الكويت_العودة .. سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد والنجمة الذهبية نوال الزغبي .. الأرينا كويت 11 - مارس .. تطرح التذاكر قريباً).

كما و تحيي النجمة نوال الزغبي، حفلاً غنائيًا، في أمريكا في شهر مايو/أيار، ومن المقرر أن تقدم نوال الزغبى باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

بدوره طرح الفنان عبدالله الرويشد أغنية وطنية جديدة التزامن مع احتفالات الكويت بعيدَي الاستقلال والتحرير، بعنوان (كيف أوصفك يا كويت؟)، كلمات الشاعر يوسف ناصر، وألحان د. عبدالرب إدريس، وتوزيع عمار البني، إيقاع عبدالحميد الصقر، مكس وماستر منتظر الزاير، وإشراف فني حمد الخضر.